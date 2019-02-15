Названо условие участия Порошенко в дебатах на ТВ

Стало известно условие участия в телевизионных дебатах украинского лидера Петра Порошенко, который баллотируется на пост президента во второй раз. Об этом в пятницу, 15 февраля, рассказал руководитель его избирательной кампании Игорь Грынив.

«Вся избирательная кампания происходит в условиях ключевых дебатов, это открытый диалог президента с народом… Но я уверен в том, что если будет второй тур, то точно дебаты просто необходимы, и мы будет настаивать на их проведении во втором туре», — заявил Грынив в ходе брифинга избирательного штаба Порошенко, цитирует «РИА Новости».

14 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что у Порошенко почти не осталось шансов легитимно выиграть президентские выборы: он не имеет достаточного уровня электоральной поддержки. Секретарь Совбеза выразил мнение, что единственной надеждой украинского лидера являются фальсификации и использование грязных политтехнологий.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованного 14 февраля, свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании, готовы поддержать артиста и шоумена Владимира Зеленского. За ним следуют Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).