Прямой эфир

Названо условие участия Порошенко в дебатах на ТВ

0
Фото: REUTERS/Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стало известно условие участия в телевизионных дебатах украинского лидера Петра Порошенко, который баллотируется на пост президента во второй раз. Об этом в пятницу, 15 февраля, рассказал руководитель его избирательной кампании Игорь Грынив.

«Порошенко готов идти по беспределу»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров — о предвыборных раскладах и перспективах своего возвращения в страну

«Вся избирательная кампания происходит в условиях ключевых дебатов, это открытый диалог президента с народом… Но я уверен в том, что если будет второй тур, то точно дебаты просто необходимы, и мы будет настаивать на их проведении во втором туре», — заявил Грынив в ходе брифинга избирательного штаба Порошенко, цитирует «РИА Новости».

14 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что у Порошенко почти не осталось шансов легитимно выиграть президентские выборы: он не имеет достаточного уровня электоральной поддержки. Секретарь Совбеза выразил мнение, что единственной надеждой украинского лидера являются фальсификации и использование грязных политтехнологий.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованного 14 февраля, свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании, готовы поддержать артиста и шоумена Владимира Зеленского. За ним следуют Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский укрепил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Порошенко пообещал рассказать о «влиянии» России на выборы на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017