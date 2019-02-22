Захарова анонсировала ответ на появление сайта об «агрессии» России на Украине

Россия подготовит ответ на запуск сайта госдепа, где все события, произошедшие на Украине в течение пяти лет, представлены как «российская агрессия». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в пятницу, 22 февраля.

Как пояснила дипломат, новая платформа — это часть предвыборной программы президента Украины Петра Порошенко, передает «РИА Новости».

«Поэтому то, что подобные сайты появляются сейчас, тоже не новость. Но нам только дай повод, поэтому нам есть что ответить. Мы тоже запустим и таблицы, и материалы», — пообещала Захарова.

Она обратила внимание, что попытки переложить всю ответственность на Россию за пробуксовку и невыполнение Минских соглашений нужно для того, что подтолкнуть украинское руководство к новым авантюрам и отдалить перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.

Сайт под названием «Противодействие агрессии России на Украине» презентовал ранее 22 февраля спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. По его словам, там будут публиковаться спутниковые снимки, карты, статистика, которые якобы «детализируют влияние агрессии» России на Украине.

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли люди, взявшие курс на евроинтеграцию страны. С новой политикой государства согласились не все украинцы. Более 95% жителей Крыма и Севастополя высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.