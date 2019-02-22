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Отказ ЕСПЧ Украине в Госдуме объяснили недоверием европейцев к жалобам Киева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Отказ Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворить запрос Киева по инциденту в Керченском проливе свидетельствует о том, что в Евросоюзе начинает меняться отношение к руководству Украины, рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее, 22 февраля, Минюст России сообщил, что ЕСПЧ отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.

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«У ЕСПЧ, видимо, не выдержали нервы от постоянного хождения по кругу, и они четко объяснили Украине, что любые жалобы должны иметь под собой хоть какое-то основание, а не просто пожелание украинского руководства», — рассказал депутат Бальбек.

По его словам, прагматичные европейские чиновники и судьи стали элементарно не доверять регулярным жалобам украинской стороны. 

«В Европе уже есть сомнения по поводу украинского поведения — сегодня на Россию жалуются, завтра на страны ЕС, мол, внимания мало. Вот и решили пойти по принципу «не надо давать Украине возможностей вместе с пальцем откусывать руку», — заключил парламентарий.

О подаче Украиной иска против России стало известно 7 января. Местные власти требовали признать факт нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море.

В Москве произошедшее назвали провокацией Киева. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент был организован украинскими властями перед выборами, которые намечены в стране на март 2019 года, для того чтобы отвлечь внимание граждан.

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