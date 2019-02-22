Порошенко назвал Малевича украинским художником

Президент Украины Петр Порошенко назвал выдающегося российского и советского художника Казимира Малевича представителем «украинского авангарда».

На своей странице в Facebook Порошенко сообщил о премьере фильма «Малевич» в честь 140-летия художника и заверил, что картина рассказывает о великом представителе украинской культуры.

«Казимир Малевич является одним из важнейших художников современности, творчество которого в начале XX столетия определило развитие на века. Сегодня <…> побывали на премьере документального фильма «Малевич». Спасибо всем, кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие», –– написал президент Украины.

Российский и советский художник Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве, в Российской Империи. Стал одним из самых ярких представителей авангардизма. Является автором картины «Черный квадрат». В 1935 году скончался в Ленинграде.

Это не первое приписывание заслуг представителей русской культуры Украине. В 2017 году экс-президент Украины Виктор Ющенко причислил писателя Федора Достоевского, художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского к представителям «уникальной украинской цивилизации».