Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину

Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.

По его словам, он позвонил Путину сразу после инцидента в Керченском проливе, и якобы хотел выяснить причины произошедшего. Однако президент России не ответил ему. По версии Порошенко, Путину было просто «нечего сказать».

27 ноября Порошенко также рассказывал о безуспешных попытках дозвониться президенту РФ.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

3 января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков заявил, что Киев вновь намерен отправить военные корабли через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.