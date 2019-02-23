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Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки. 

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По его словам, он позвонил Путину сразу после инцидента в Керченском проливе, и якобы хотел выяснить причины произошедшего. Однако президент России не ответил ему. По версии Порошенко, Путину было просто «нечего сказать».

27 ноября Порошенко также рассказывал о безуспешных попытках дозвониться президенту РФ.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

3 января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков заявил, что Киев вновь намерен отправить военные корабли через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.

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