В Совфеде увидели военный сценарий Киева в желании разорвать договор по Азову

Украина использует разрыв соглашения с Москвой по Азовскому морю ради нагнетания обстановки в регионе. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказала член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.

Ранее 21 февраля глава украинского МИДа Павел Климкин в интервью изданию «Цензор.НЕТ» заявил, что Киев готовится в обозримой перспективе разорвать соглашение с Москвой по Азовскому морю, хотя «это и не является панацеей». При этом Климкин добавил, что если бы Украина расторгла соглашение раньше, то Россия якобы использовала бы это для ослабления юридической позиции Киева.

«Каких-либо экономических перспектив для Украины я не вижу. Только как дополнительный инструмент давления и спекуляций. Потому что договор по Азовскому морю определяет Азовское море, как внутреннее море двух государств и соответственно исключает присутствие в Азовском море без согласования с другой стороной каких-либо других государств. Прежде всего в части военных кораблей», — рассказала Тимофеева.

По ее словам, такой шаг Украины представляет собой элемент давления на Москву в виде дальнейших спекуляций.

«Заход в Азовское море через Керченский пролив в настоящий момент регламентируется прежде всего международным правом и преимущественным правом Российской Федерации. Для того чтобы создать точку напряженности, Украина хочет разорвать договор. А затем пригласить военные натовские силы в Азовское море — этот сценарий вполне вероятен», — заключила сенатор.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса заявил 21 февраля, что украинские власти готовят очередную провокацию в районе Керченского пролива.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

3 января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков заявил, что Киев вновь намерен отправить военные корабли через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.