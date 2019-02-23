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Пушков высмеял Порошенко за слова об украинском художнике Малевиче

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Фото: Global Look Press
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего российского художника Казимира Малевича представителем «украинского авангардизма».

«Для Порошенко любой известный деятель искусств, который родился в Киеве или переночевал в Одессе, — «великий украинский» художник или писатель. Увы для Порошенко, но во всем мире Малевича считают русским художником, как и Айвазовского, а Гоголя — русским писателем», –– написал сенатор в Twitter, добавив, что этого не изменить.

Российский и советский художник Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве, в Российской империи. В 1935 году скончался в Ленинграде. Является одним из самых выдающихся российских художников XX столетия.

22 февраля Порошенко заявил, что Малевич — великий представитель украинской культуры.

После этих слов украинский лидер снова стал объектом шуток в соцсетях.

Пользователи отметили, что на Украине всё чаще всех выдающихся людей называют украинцами.

«Даже древние шумеры удостоились принять честь стать «предками нынешних укров», — заметил Александр Ершов.

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