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Экс-премьер Украины назвал брехней воспоминания Порошенко о майдане

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал брехней воспоминания президента страны Петра Порошенко о том, что он якобы сам выносил тела погибших в ходе евромайдана.

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По словам украинского президента, в один из дней он оказался в самом эпицентре событий, когда шел в Верховную раду. Он пояснил, что активисты попросили его о помощи из-за постоянных обстрелов.

«Брехня это всё, что вы серьезно реагируете», — сказал Азаров в интервью «РИА Новости».

Политик также напомнил, что ранее в украинской прессе неоднократно появлялась информация о том, что руководители евромайдана были сами причастны к гибели людей с обеих сторон. При этом следствие до сих пор никак не расследовало эти данные. Азаров отметил, что новая украинская власть обязательно должна будет это расследовать. 

20 февраля в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что неспособность Киева осудить виновных в убийствах на майдане — это позор.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Протесты длились несколько месяцев.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В результате в стране произошел государственный переворот, погибли более 100 человек. С итогами майдана не согласились жители Донбасса, в результате чего новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тыс. человек.

Массовые акции протеста привели к смене власти в стране в феврале 2014 года, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

Смену власти поддержали далеко не все жители страны. В марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к России. На востоке Украины началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

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