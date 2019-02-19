Неспособность Киева осудить виновных в убийствах на майдане назвали позором

Украинские власти за пять лет не смогли эффективно расследовать преступления, совершенные во время евромайдана 2013–2014 годов, и привлечь виновных к ответственности. Это является позором для системы уголовного судопроизводства страны, заявили в международной правозащитной организации Amnesty International.

«Политики неоднократно давали громкие обещания, но время и факты говорят сами за себя», — сказал старший директор офиса генерального секретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что пока все виновные не будут привлечены к ответственности, справедливость не будет восстановлена.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В результате в стране произошел государственный переворот, погибли более 100 человек. С итогами майдана не согласились жители Донбасса, в результате чего новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тыс. человек.

Массовые акции протеста привели к смене власти в стране в феврале 2014 года, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

С событиями в Киеве согласились далеко не все жители страны. В марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя поддержали на референдуме присоединение своих регионов к России. На востоке Украины началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.