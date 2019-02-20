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Янукович пригрозил Порошенко трибуналом в Гааге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился 20 февраля с открытым письмом к гражданам страны, в котором подверг критике действующего главу государства Петра Порошенко и пообещал ему разбирательство в международном трибунале в Гааге.

Текст обращения был опубликован на странице в Facebook Юрия Кирасира, пресс-секретаря Александра Януковича, сына экс-главы Украины.

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«Власть пойдет на всё ради сохранения власти — на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами», — заявил Янукович.

Политик добавил, что Порошенко привел украинцев к разоренным предприятиям, нищенскому существованию, необходимости искать работу за рубежом, ненависти и религиозным притеснениям.

В ходе пресс-конференции в Москве 6 февраля Виктор Янукович назвал действующего президента республики Петра Порошенко мастером вранья.

31 марта на Украине состоятся выборы президента страны, в которых принимает участие и действующий глава государства.

Янукович был отстранен от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. Новое руководство страны, пришедшее к власти в результате событий на майдане, обвинило его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене, возбудив против политика уголовное дело.

24 января Оболонский районный суд города Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения по уголовному делу о государственной измене.

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