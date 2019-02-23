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Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Министерство обороны России выпустило поздравительные открытки в честь Дня защитника Отечества с изображенной на нем военной техникой и юмористическими подписями к кадрам. Открытки можно полностью посмотреть и скачать на сайте ведомства, также они были опубликованы на страницах министерства во всех соцсетях.

«Яркие, необычные, цепляющие, афористичные. Остроумные и жизнеутверждающие, трогательные и воодушевляющие — эксклюзивные онлайн-открытки с такими разными оригинальными и непривычными подписями», — говорится в сообщении Минобороны.

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День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
2
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
3
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
4
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
5
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
6
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
7
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
8
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
9
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
10
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
11
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
12
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
13
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
14
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
15
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
16
День защитника Отечества
День защитника Отечества
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

На одном из снимков изображен ракетный комплекс. Подпись гласит: «Ракетные войска — любая цель близка». Также Минобороны создало открытку с военным самолетом, под которым написано «Моментальная доставка — убойные скидки». Кроме того, на сайте есть снимки с подписями «Десант — не Минздрав, предупреждать не будет», «Безлимит без роуминга. Тариф «Армейский», «ВМФ: бесплатные морские круизы» и многими другими.

В декабре 2018 года ведомство выпустило юмористический календарь на 2019 год, от которого пользователи Сети пришли в восторг

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