Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Министерство обороны России выпустило поздравительные открытки в честь Дня защитника Отечества с изображенной на нем военной техникой и юмористическими подписями к кадрам. Открытки можно полностью посмотреть и скачать на сайте ведомства, также они были опубликованы на страницах министерства во всех соцсетях.

«Яркие, необычные, цепляющие, афористичные. Остроумные и жизнеутверждающие, трогательные и воодушевляющие — эксклюзивные онлайн-открытки с такими разными оригинальными и непривычными подписями», — говорится в сообщении Минобороны.

1 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 2 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 3 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 4 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 5 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 6 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 7 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 8 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 9 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 10 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 11 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 12 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 13 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 14 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 15 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru 16 День защитника Отечества Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

На одном из снимков изображен ракетный комплекс. Подпись гласит: «Ракетные войска — любая цель близка». Также Минобороны создало открытку с военным самолетом, под которым написано «Моментальная доставка — убойные скидки». Кроме того, на сайте есть снимки с подписями «Десант — не Минздрав, предупреждать не будет», «Безлимит без роуминга. Тариф «Армейский», «ВМФ: бесплатные морские круизы» и многими другими.

В декабре 2018 года ведомство выпустило юмористический календарь на 2019 год, от которого пользователи Сети пришли в восторг.