Минобороны опровергло сообщения о подмене ракеты 9М729 перед брифингом

Министерство обороны России в ходе январского брифинга для иностранных военных атташе продемонстрировало ракету 9М729, а не какую-либо другую, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Поводом для опровержения послужила публикация портала The Daily Beast, который со ссылкой на американскую разведку утверждает, что российская сторона так и не представила вышеупомянутую ракету и сопутствующее к ней оборудование, обвинив Москву в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Конашенкова, Соединенные Штаты в очередной раз пытаются найти повод, чтобы «перевести стрелки на Россию» и возложить на страну ответственность за якобы несоблюдение взятых на себя в рамках соглашения обязательств.

«Мы показали модернизированную пусковую установку ОТРК «Искандер» и транспортно-пусковые контейнеры с ракетой 9М728, а также ее модификации с увеличенной боевой частью — 9М729, доказав, что приписываемые данной ракете характеристики недостижимы», — приводит слова Конашенкова «Интерфакс».

Он отметил, что в отличие от Вашингтона, чьи обвинения ничем не подкреплены, Москва представила неопровержимые доказательства прямых нарушений ДРСМД со стороны США. Речь, в частности, идет о развернутых в Европе американских пусковых установках Мk-41, которые входят в глобальную систему противоракетной обороны Aegis Ashore.

Данные установки, как отметили в Минобороны РФ, могут быть использованы для запуска крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, недавно ведомство опубликовало фотографию завода военно-промышленной корпорации Raytheon в США, на котором два года назад началась подготовка к производству запрещенного договором вооружения.

О намерении выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора.

На фоне ничем не обоснованных обвинений 23 января текущего года Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, отметив, что дальность ее полета во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км. Однако представители США и ряда стран НАТО отказались от участия в данном мероприятии.

1 февраля Трамп заявил о приостановке Вашингтоном выполнения обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Соединенные Штаты объявили, что перестанут быть участником соглашения через полгода, если Москва не вернется к выполнению своих обязательств. На следующий день президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре в ответ на аналогичные действия американской стороны.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.