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Представитель Порошенко в раде оценила требование Тимошенко об импичменте

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Официальный представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко считает требование лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об импичменте президента Петра Порошенко очередным предвыборным ходом для поднятия рейтингов.

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По ее словам, у бывшего премьер-министра, которая претендует на высший государственный пост, низкие шансы пройти во второй тур и политик это осознает.

«Почему Тимошенко выступает за импичмент Порошенко за месяц до выборов? Ответ очевиден: потому что сейчас он самый рейтинговый кандидат, который выходит на первое место», — цитирует Луценко «РИА Новости» во вторник, 26 февраля.

Она также не исключила, что это ответная реакция лидера «Батькивщины» на обвинения в подкупе избирателей. Таким образом, Тимошенко якобы пытается отвлечь внимание от обысков по данному делу, считает Луценко.

Ранее в тот же день Тимошенко объявила о решении начать процедуру импичмента Порошенко. Она связала свои планы с журналистским расследованием о причастности высокопоставленных госслужащих из окружения действующего президента к махинациям при закупках для ВСУ. По мнению политика, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».

Инициативу лидера «Батькивщины» поддержал ее конкурент Юрий Деревянко, отметив, что это правильное решение. А вот другой кандидат на высший государственный пост, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. уверен, что до выборов процедуру импичмента не начнут, так как процесс это небыстрый.

«У нас очень усложнена эта процедура. Я думаю, что до выборов президента ничего не будет. Будут просто заявления, обвинения», — отметил он.

Согласно конституции Украины, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Для этого в Верховной раде создается комиссия по расследованию, на основании заключения которой парламентарии сначала должны большинством голосов принять решение о выдвижении обвинений президенту, а затем об импичменте. Перед заключительным голосованием рада должна получить заключение Конституционного суда и Верховного суда.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Всего за высший государственный пост будут бороться 44 кандидата, что является рекордным числом в современной истории страны.

Согласно последним данным Киевского международного института социологии (КМИС), на сегодняшний день 26,4% респондентов готовы отдать свои голоса за шоумена Владимира Зеленского. Действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают 18% избирателей. На третьей строчке расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,8%.

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