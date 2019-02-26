В Совфеде сочли бесперспективной попытку Тимошенко объявить импичмент Порошенко

Попытка лидера партии «Батькивщина» и кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко объявить импичмент главе государства Петру Порошенко ни к чему не приведет из-за сложности процедуры. Об этом «Известиям» заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее, 26 февраля, Тимошенко сообщила о начале процедуры импичмента главы государства. Лидер партии «Батькивщина» связала процедуру с журналистским расследованием о причастности высокопоставленных госслужащих Украины к махинациям при закупках для армии. Как уточняет «Газета.ру», расследование провели журналисты портала Bihas.info. По их данным, в результате мошеннических действий недобросовестные должностные лица получили от «Укрооборонпрома» порядка $9 млн.

«Это только заявление. С точки зрения реализации импичмента процедура настолько сложна, что результата не будет. Всё это предвыборная кампания Тимошенко», — сказал Цеков.

Согласно статье 111 конституции Украины, президент Украины «может быть смещен с поста Верховной радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления», пишет ТАСС. Однако для реализации статьи конституции необходим механизм, который должен быть прописан в специальном законе об импичменте. Его Рада не может принять с 1996 года.

По словам сенатора, последние социологичесие опросы показывают, что Тимошенко перемещается на третье место в президентской гонке и может не пройти во второй тур выборов.

«Поэтому она принимает различные меры, в том числе и меры направленные прежде всего против Порошенко. Потому что Порошенко занимает второе место по результатам социологии. И очень хотелось бы Тимошенко как раз занять это место», — заключил член Совета Федерации.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий президент страны Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).