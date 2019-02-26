Эксперт объяснил цель призыва Тимошенко объявить импичмент Порошенко

Слова кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко, заявившей о начале процедуры импичмента действующего главы государства Петра Порошенко, это обычный информационный вброс. Такое мнение высказал глава Украинского аналитического центра экономист Алексей Охрименко.

«Тимошенко пытается как-то раскрутить свою кандидатуру. Тем не менее она делает этот информационный вброс, прекрасно зная о его бессмысленности», — сказал эксперт, его слова приводит RT.

Как пояснил Охрименко, Тимошенко понимает, что формально импичмент запустить нельзя, поскольку на Украине такого закона нет.

Сама Тимошенко объявила о решении начать процедуру импичмента Порошенко во вторник, 26 февраля. Она связала свои планы с журналистским расследованием о причастности высокопоставленных госслужащих Украины к махинациям при закупках для армии. По мнению политика, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий президент страны Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).