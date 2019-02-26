В Думе назвали секретом Полишинеля слова Тимошенко о российском газе

Российский газ, как и уголь и промышленные товары, продолжат поступать на Украину вопреки громким лозунгам о разрыве отношений между странами, заявил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Накануне, 25 февраля, лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко рассказала, что Киев за последние пять лет не прекращал закупки российского газа, выработав схемы для его маскировки под европейский. Об этом она заявила в эфире телепередачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Тимошенко раскрыла секрет Полишинеля в украинской редакции. Закупка российского газа по реверсивной схеме вопреки законам экономики и, простите, элементарного здравого смысла, ради красивого выступления на очередной пресс-конференции с лозунгом о разрыве отношений с Россией — это уже не новость. Это диагноз украинского политикума», — сказал депутат Белик.

По его словам, «газовая принцесса» Тимошенко гораздо лучше многих представителей украинской элиты, знает о тонкостях движения газа между Россией, Украиной и Европой и пытается на этой теме подтянуть свои рейтинги.

Она абсолютно четко понимает, что российский газ продолжит поступать на Украину, добавил парламентарий.

«Кроме того, Украина закупает у России не только газ, но и уголь, промтовары, наша страна помогает обслуживать украинские АЭС. И лозунг о разрыве отношений между странами так же далек от реальности, как Тимошенко и другие кандидаты от проблем простых украинцев», — резюмировал депутат.

Киев отказался от поставок топлива из России в ноябре 2015 года и после этого не использовал российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе.

В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Водолацкий 26 февраля завил, что если Тимошенко придет к власти и заключит соглашение с «Газпромом», цена на газ для украинских потребителей сократится вдвое, поскольку лидер партии откажется от посредников, у которых Киев сейчас покупает голубое топливо в два раза дороже.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.