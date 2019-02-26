Порошенко назвал реальной угрозу «агрессии» со стороны Москвы

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне.

«Угроза полномасштабной войны — не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника», — заявил украинский лидер во вторник, 26 февраля, на открытии оперативно-стратегического сбора с руководством ВСУ. Его слова приводит телеканал «112 Украина».

По словам Порошенко, Россия «разворачивает новые военные соединения» в приграничных районах и проводит «беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона».

Ранее, 20 февраля, Порошенко заявил, что Россия разместила на границе с Украиной наступательную ударную группу. По его мнению, это говорит не об оборонительном характере группировки, а о наступлении на соседнее государство.