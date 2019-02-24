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Порошенко случайно назвал Украину агрессором

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Фото: facebook.com
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Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.

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«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», — заявил Порошенко.

Заметив свою оплошность, украинский лидер поправился — «российскому агрессору».

Это уже не первая оговорка по Фрейду президента Украины.

В январе прошлого года Порошенко заявил, что землю Крыма и Донбасс топчут украинские оккупанты, за месяц до этого он назвал украинский режим подлым.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве.

При этом в сложившейся на юго-востоке ситуации украинские власти обвиняют Россию. В Москве неоднократно указывали на абсурдность таких заявлений и призывали Киев разрешить внутриукраинский кризис.

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