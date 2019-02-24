Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.

«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», — заявил Порошенко.

Заметив свою оплошность, украинский лидер поправился — «российскому агрессору».

Это уже не первая оговорка по Фрейду президента Украины.

В январе прошлого года Порошенко заявил, что землю Крыма и Донбасс топчут украинские оккупанты, за месяц до этого он назвал украинский режим подлым.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве.

При этом в сложившейся на юго-востоке ситуации украинские власти обвиняют Россию. В Москве неоднократно указывали на абсурдность таких заявлений и призывали Киев разрешить внутриукраинский кризис.