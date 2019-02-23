Порошенко рассказал о «желании» Путина возродить империю

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет возродить Российскую империю и Советский Союз и для этого у него нет преград.

«Он (Путин. — Ред.) хочет обновить, восстановить Российскую империю, Советский Союз, и у него нет никакой красной черты для достижения этих результатов», –– сказал Порошенко в интервью телеканалу Fox News 22 февраля.

Также украинский лидер выразил уверенность, что США понимают «опасность» России, и администрация американского президента Дональда Трампа ведет правильный диалог с Москвой, которая якобы понимает только разговор с «позиции силы».

«Я думаю, что эта администрация делает отличную работу. У меня такое ощущение, что США понимают возможную опасность. Я уверен, что только сильные США, мировое лидерство Штатов и руководство президента Трампа могут сохранить мир в безопасности», –– добавил Порошенко.

В прошлом году украинский президент, неверно процитировав Путина, уже заявлял о стремлении Москвы восстановить СССР.

При этом российский лидер ранее неоднократно подчеркивал, что. несмотря на то, что развал Советского Союза стал геополитической катастрофой, в результате которой миллионы близких человек оказались по разные стороны границ, восстановить СССР невозможно.