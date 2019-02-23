Порошенко вновь захотел поговорить с Россией с позиции силы

Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз завил, что говорить с Россией надо только с позиции силы. Об этом 22 февраля он сказал в эфире телеканала Fox News.

Такое мнение он выразил, комментируя вопрос — следует ли президенту США Дональду Трампу вести переговоры с Москвой.

По мнению украинского лидера, контакты с Россией будут результативными, «если глобальная коалиция будет достаточно сильна, если санкции будут сохранены».

Помимо этого Порошенко поддержал санкционную политику Штатов в отношении России, а также приветствовал поставки противотанковых комплексов Javelin на Украину.

21 февраля сообщалось, что Киев готовится разорвать соглашение с Москвой по Азовскому морю. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что если бы Украина расторгла соглашение раньше, то Россия якобы использовала бы это для ослабления их юридической позиции.