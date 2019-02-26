Кандидат в президенты Украины Юрий Деревянко поддержал начало импичмента Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юрий Деревянко поддержал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процедуры импичмента главы государства Петра Порошенко. Об этом он написал в Facebook во вторник, 26 февраля.

«Уважаемая Юлия Тимошенко, слышал о вашей инициативе начать процедуру импичмента Порошенко. Очень правильное решение! Мы тоже пришли именно к такому выводу еще более года назад: разработали соответствующий законопроект и даже начали собирать подписи депутатов», — заявил он.

Ранее 26 февраля Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с хищениями в армии.

По словам политика, расследование хищений в оборонном комплексе Украины опубликовали журналисты. По их информации, за ними стоят Порошенко и его приближенные лица, напоминает RT.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы состоятся 31 марта 2019 года. За пост главы государства будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.