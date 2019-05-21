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ВСУ засняли с беспилотника убийство комбата ДНР

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Фото: РЕН ТВ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) показали видеозапись операции по ликвидации в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики Евгения Шабанова с позывным Лунь. Кадры сделаны с беспилотника и опубликованы в группе «Вернись живым» в Facebook.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как рядом с автомобилем командира взрывается снаряд. Ополченец спешно выходит из машины, после чего его убивают украинские силовики.

Как пояснили авторы ролика, комбата убили ровно через неделю после гибели морских пехотинцев-разведчиков ВСУ — Дениса Козьму с позывным Дед и Ивана Сакаля с позывным Бродяга.

«Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно. И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое о Вооруженных силах Украины и морской пехоте», — гласит подпись к видео.

Официальных подтверждений личности погибшего, даты произошедшего не поступало.

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами майдана и образовали Донецкую и Луганскую народные республики.

В сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. Россия неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывая Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.

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