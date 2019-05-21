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Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией. Об этом 21 мая сообщил глава президентской администрации Андрей Богдан, передает ТАСС.

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По его словам, вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, по мнению Киева, участвует Россия.

«Договоренности — или основные договоренности, или, возможно, спорные договоренности, — относительно военного конфликта с Россией, относительно агрессии России должны быть оценены обществом», — рассказал Богдан.

От также отметил, что закон о референдуме является основным направлением деятельности администрации.

Ранее 21 мая Зеленский назначил худрука «Студии Квартал-95» Сергея Шерифа своим первым помощником, юриста Андрея Богдана — главой администрации президента, а также освободил от должности главу Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко и назначил на его место Руслана Хомчака.

Кроме того, стало известно, что на сайте президента Украины были удалены все новости с упоминанием бывшего главы государства Петра Порошенко.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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