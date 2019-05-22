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Ляшко призвал украинцев не дать Зеленскому «узурпировать власть»

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Фото: TASS/Марченко Анна
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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил нового президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.

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«Указ Зеленского о роспуске парламента — неконституционный, незаконный и своевольный!» — написал радикал в своем Facebook.

По его мнению, новый глава государства «втягивает страну в авантюру» не в интересах граждан и пытается захватить власть.

Ляшко уверен, что после выборов в раду придут «регионалы» и в первую очередь отменят закон об украинском языке и примут закон о продаже земли иностранцам.

Как подчеркнул политик, попытка «узурпации власти» не должна остаться безнаказанной. Он пообещал инициировать сбор подписей о признании неконституционным роспуск Верховной рады.

«Зеленский с президента надежды быстро превращается в президента хаоса и развала государства. Мы решительно заявляем: реванш регионалов и Москвы не пройдет!» — подытожил националист.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. На следующий день он подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Очередные выборы в раду должны были пройти 27 октября этого года.

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