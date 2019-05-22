Порошенко обвинил Зеленского в нарушении конституции Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил своего преемника Владимира Зеленского в нарушении конституции. Нарушение основного закона государства Порошенко увидел в решении Зеленского распустить Верховную раду.

«На сегодняшний день, к сожалению, мы видим, что конституция не была соблюдена», — цитирует экс-президента Украины «РИА Новости» в среду, 22 мая.

По мнению Порошенко, тот факт, что команда Зеленского начала деятельность с нарушения закона, «точно не может не вызывать беспокойство». Он подчеркнул, что парламент можно распускать не тогда, когда пожелает президент, а тогда, когда для этого есть основания.

Говоря о проведении досрочных выборов в раду, Порошенко отметил, что настоящий политик должен быть готов к выборам в любой момент.

«Моя команда готова к выборам. Моя команда будет участвовать в выборах, и моя команда победит», — заявил он.

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. 21 мая он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

17 мая из парламентской коалиции вышла фракция «Народный фронт», тем самым желая заблокировать возможность роспуска рады. После того как Зеленский всё же принял решение о роспуске, спикер Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента в нарушении конституции.