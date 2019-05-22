Прямой эфир

Порошенко обвинил Зеленского в нарушении конституции Украины

0
Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил своего преемника Владимира Зеленского в нарушении конституции. Нарушение основного закона государства Порошенко увидел в решении Зеленского распустить Верховную раду.

Верховная не рада: Владимир Зеленский отправил парламент на выборы
Инаугурация нового президента Украины порадовала народ и привела в уныние прежнее руководство страны

«На сегодняшний день, к сожалению, мы видим, что конституция не была соблюдена», — цитирует экс-президента Украины «РИА Новости» в среду, 22 мая.

По мнению Порошенко, тот факт, что команда Зеленского начала деятельность с нарушения закона, «точно не может не вызывать беспокойство». Он подчеркнул, что парламент можно распускать не тогда, когда пожелает президент, а тогда, когда для этого есть основания.

Говоря о проведении досрочных выборов в раду, Порошенко отметил, что настоящий политик должен быть готов к выборам в любой момент.

«Моя команда готова к выборам. Моя команда будет участвовать в выборах, и моя команда победит», — заявил он.

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. 21 мая он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

17 мая из парламентской коалиции вышла фракция «Народный фронт», тем самым желая заблокировать возможность роспуска рады. После того как Зеленский всё же принял решение о роспуске, спикер Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента в нарушении конституции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Народный фронт» поддержал планы Ляшко обратиться в КС в связи с роспуском рады
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017