Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц. Их обвиняют в превышении служебных полномочий.

«Принято решение и внесена информация в единый реестр досудебных расследований», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Отмечается, что уголовное дело касается назначений должностных лиц в «Центрэнерго». По данным следствия, руководство компании могло быть назначено «с целью хищения средств компании», контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

«Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины», — отметили в САП 22 мая.

Ранее, 21 мая, было начато расследование в отношении Порошенко по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе. Инициатором выступил бывший сотрудник администрации украинского лидера Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

20 мая состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Сразу после церемонии он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.