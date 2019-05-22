Прямой эфир

Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

0
Фото: TASS/STEPHANIE LECOCQ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц. Их обвиняют в превышении служебных полномочий.

«Принято решение и внесена информация в единый реестр досудебных расследований», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Куда ушел: что ждет Порошенко после поражения на выборах
Окажется ли президент Украины за решеткой

Отмечается, что уголовное дело касается назначений должностных лиц в «Центрэнерго». По данным следствия, руководство компании могло быть назначено «с целью хищения средств компании», контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

«Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины», — отметили в САП 22 мая.

Ранее, 21 мая, было начато расследование в отношении Порошенко по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе. Инициатором выступил бывший сотрудник администрации украинского лидера Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

20 мая состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Сразу после церемонии он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский раскритиковал бывшее рабочее кресло Порошенко
С сайта администрации президента Украины удалили новости о Порошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017