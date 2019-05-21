С сайта администрации президента Украины удалили новости о Порошенко

С официального сайта президента Украины удалили все новости с упоминанием бывшего главы государства Петра Порошенко.

Спустя сутки после инаугурации команда Владимира Зеленского «подчистила» содержимое портала главы государства. Так, раздел «Новости» открывается информацией о том, что политик принес присягу. Также там есть информация о встречах Зеленского с зарубежными делегациями и первых его решениях. А вот новости о Порошенко, даже если их найти в кэше Google, при нажатии на гиперссылку открывается главная страница администрации нового украинского лидера.

20 мая состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Сразу после церемонии он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

Также в своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных. Он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения, даже потерять должность, если это потребуется для восстановления мира.