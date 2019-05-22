«Народный фронт» поддержал планы Ляшко обратиться в КС в связи с роспуском рады

Парламентская фракция партии «Народный фронт» высказалась за отправку в Конституционный суд Украины представления о несоответствии роспуска Верховной рады основному закону страны. Об этом в среду, 22 мая, написал в Facebook лидер фракции Максим Бурбак.

«Имею честь первым подписаться в защиту парламента и государства от возможной узурпации», — заявил он.

Бурбак также опубликовал в соцсети фотографию, на которой запечатлено приложение к соответствующему представлению с подписями 20 парламентариев.

Ранее 22 мая Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов. Глава государства предлагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

Позже замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля по действующей избирательной системе, и отметил, что приказ о роспуске парламента будет опубликован в ближайшее время.

21 мая Зеленский, вступивший днем раньше в должность президента, подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады. Спикер Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента Зеленского в грубом нарушении конституции страны.

17 мая фракция «Народный фронт» объявила о выходе из парламентской коалиции, надеясь тем самым блокировать возможность роспуска рады.