Прямой эфир

Представитель Зеленского раскритиковал украинский кабмин за непрозрачность решений

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус раскритиковал украинский кабмин за непрозрачность принятия решений. Об этом он написал в Facebook в среду, 22 мая.

Верховная не рада: Владимир Зеленский отправил парламент на выборы
Инаугурация нового президента Украины порадовала народ и привела в уныние прежнее руководство страны

Политик рассказал, что он, как представитель нового главы государства Владимира Зеленского, впервые побывал на заседании кабинета министров. Там рассматривался важный пакет правительственных решений в области энергетики.

«К сожалению, это было немного странное заседание, когда одним пакетом проголосовали за решения, которых не было в повестке дня и которые даже не были озвучены», — отметил Герус.

По его мнению, некоторые решения носят дискриминационный характер: они ставят госкорпорации в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение.

Герус подчеркнул, что правительство в ходе заседания утвердило перечень документов, которые еще не прошли проверку Антимонопольным комитетом. Кроме того, на некоторые решения были получены жалобы от иностранных компаний.

21 мая Зеленский назначил художественного руководителя «Студии Квартал-95» Сергея Шефира первым помощником главы государства. Главой своей администрации политик выбрал адвоката и бизнесмена Андрея Богдана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Порошенко обвинил Зеленского в нарушении конституции Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017