Представитель Зеленского раскритиковал украинский кабмин за непрозрачность решений

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус раскритиковал украинский кабмин за непрозрачность принятия решений. Об этом он написал в Facebook в среду, 22 мая.

Политик рассказал, что он, как представитель нового главы государства Владимира Зеленского, впервые побывал на заседании кабинета министров. Там рассматривался важный пакет правительственных решений в области энергетики.

«К сожалению, это было немного странное заседание, когда одним пакетом проголосовали за решения, которых не было в повестке дня и которые даже не были озвучены», — отметил Герус.

По его мнению, некоторые решения носят дискриминационный характер: они ставят госкорпорации в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение.

Герус подчеркнул, что правительство в ходе заседания утвердило перечень документов, которые еще не прошли проверку Антимонопольным комитетом. Кроме того, на некоторые решения были получены жалобы от иностранных компаний.

21 мая Зеленский назначил художественного руководителя «Студии Квартал-95» Сергея Шефира первым помощником главы государства. Главой своей администрации политик выбрал адвоката и бизнесмена Андрея Богдана.