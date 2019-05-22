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Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Об этом политик написал в письме новоизбранному главе государства, рассказал адвокат грузина Руслан Чернолуцкий.

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По словам юриста, обращение уже передано в администрацию украинского лидера. В нем Саакашвили, в частности, указывает на то, что закон на его стороне и он имеет полное право быть реабилитированным.

«<…> по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — приводит выдержки из письма RT.

В письме экс-президент Грузии просит Зеленского как «гаранта конституции» защитить его права и восстановить справедливость. При этом Саакашвили подчеркивает, что на «должности и преференции» он не претендует.

В 2013 году Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства и выслан за границу. Ему запретили въезд на Украину до 2021 года.

У себя на родине Саакашвили заочно приговорен к трем годам колонии по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани и к шести годам заключения по делу об избиении бывшего депутата республики Валерия Гелашвили.

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