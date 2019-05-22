Верховный суд Грузии подтвердил трехлетний приговор Саакашвили

Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты бывшего президента страны Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, которое подразумевает трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гирглиани. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Главную прокуратуру страны.

Это не единственное дело, возбужденное в Грузии против экс-президента. В июне того же года Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

В 2013 году Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну. В феврале 2019 года Саакашвили заявил, что пока не хочет возвращаться в Грузию. По его словам, он не может «смотреть на уничтожение» своей страны.

Политик также стал гражданином Украины, заняв пост губернатора Одесской области. Позднее из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства и выслан за границу. Ему запретили въезд на Украину до 2021 года.