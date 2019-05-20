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Жена Саакашвили проиграла на выборах мэра Зугдиди

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Фото: TASS/Zuma
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Кандидат в мэры грузинского города Зугдиди, супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс уступила своему сопернику, представителю правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Георгию Шенгелии. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает РБК со ссылкой на ЦИК страны.

Согласно результатам, опубликованным на сайте ЦИК, Шенгелия набрал 54,45% голосов, Руловс — 42,75%.

Бывшая первая леди Грузии полагает, что власти сфальсифицировали итоги выборов. Она уже объявила, что намерена продолжать борьбу. Руловс поддержал супруг.

«Мы не планируем останавливаться. Борьба до победы! Я не остановлюсь ни на одну секунду», — заявил Саакашвили.

Ранее Руловс участвовала в парламентских выборах. В 2016 году она была кандидатом от зугдидского одномандатного округа, в первом туре не победила, а во втором участвовать отказалась.

19 мая в ряде грузинских городов, включая Зугдиди, прошли внеочередные выборы мэров. Также в стране состоялись промежуточные парламентские выборы в одномандатном округе Тбилиси Мтацминда.

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