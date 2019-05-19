Президент Грузии обеспокоена словами Саакашвили об «атаке» на выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что обеспокоена призывами бывшего главы государства и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к членам созданной им оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и ее сторонникам идти в наступление на выборах.

«Такое открытое и антиконституционное заявление заставляет меня выразить свою обеспокоенность, хотя до этого я воздерживалась от каких-либо комментариев и вмешательства в избирательный процесс из-за своего беспартийного статуса», — написала Зурабишвили в Facebook. По ее словам, ни один политик не имеет права допускать подобные высказывания.

Ранее 19 мая Саакашвили призвал членов ЕНД и ее сторонников идти в наступление на выборах, которые 19 мая проходят в Грузии. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

«Мы должны атаковать, атаковать и только атаковать. Каждый раз нас лишают выборов, фальсифицируют их», — сказал Саакашвили, добавив, что нынешние власти уже терпят поражение.

В Грузии проходят внеочередные выборы мэров Зугдиди, Марнеули, Хуло, Чиатуры и Зестафони, а также промежуточные выборы депутата парламента от одномандатного округа тбилисского района Мтацминда.

В 2013 году Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в превышении полномочий.