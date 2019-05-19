Прямой эфир

Президент Грузии обеспокоена словами Саакашвили об «атаке» на выборах

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что обеспокоена призывами бывшего главы государства и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к членам созданной им оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и ее сторонникам идти в наступление на выборах.

«Ощущение, что у Украины есть путеводитель по ошибкам Саакашвили»
Лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе — о сотрудничестве с Москвой, перспективах вступления страны в НАТО и предстоящих выборах

«Такое открытое и антиконституционное заявление заставляет меня выразить свою обеспокоенность, хотя до этого я воздерживалась от каких-либо комментариев и вмешательства в избирательный процесс из-за своего беспартийного статуса», — написала Зурабишвили в Facebook. По ее словам, ни один политик не имеет права допускать подобные высказывания.

Ранее 19 мая Саакашвили призвал членов ЕНД и ее сторонников идти в наступление на выборах, которые 19 мая проходят в Грузии. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

«Мы должны атаковать, атаковать и только атаковать. Каждый раз нас лишают выборов, фальсифицируют их», — сказал Саакашвили, добавив, что нынешние власти уже терпят поражение.

В Грузии проходят внеочередные выборы мэров Зугдиди, Марнеули, Хуло, Чиатуры и Зестафони, а также промежуточные выборы депутата парламента от одномандатного округа тбилисского района Мтацминда.

В 2013 году Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в превышении полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили гражданство
«Любовница Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017