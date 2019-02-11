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Саакашвили заявил о нежелании возвращаться в Грузию

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Фото: facebook.com
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже заявил, что пока не хочет возвращаться в Грузию. Об этом 10 февраля сообщило «РИА Новости».

По словам политика, для его возвращения в страну сейчас не самая подходящая ситуация. Он заявил, что намерен подготовить почву для этого, отметив, что не может смотреть на «уничтожение» своей страны.

Также во время выступления он рассказал о необходимых изменениях в Грузии. Так, Саакашвили считает необходимым возвращение в Грузию от 1 до 1,5 млн сограждан. Кроме того, бывший президент выступает за предоставление грузинского гражданства всем, кто родился в Грузии. Наконец, Саакашвили заявил, что у него есть план по смене руководства страны мирным путем.

28 января Саакашвили пообещал вернуться в Грузию и сменить там власть. По его словам, он вернется на родину, если будет уверен, что «активная часть Грузии и оппозиция» обеспечат ему свободное передвижение по стране хотя бы на 72 часа.

Ранее 11 февраля сообщалось, что накануне выступления Саакашвили в Льеже между сторонниками и противниками политика произошла драка.

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