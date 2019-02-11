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Сторонники и противники Саакашвили устроили драку в Бельгии

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Фото: youtube.com
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В бельгийском Льеже произошла массовая стычка между сторонниками и противниками экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил 10 февраля грузинский Первый канал.

Саакашвили и его бывшая партия «Единое национальное движение» (ЕНД) часто проводят встречи с грузинскими мигрантами в разных европейских городах.

В этот раз в Бельгии активисты, поддерживающие ЕНД, устроили потасовку с протестующими против Саакашвили мигрантами, пытавшимися не допустить их встречи с политиком.

Часть противников Саакашвили проводила манифестацию у входа в здание, другая часть планировала устроить акцию внутри.

Они развернули плакаты с надписями: «Миша, уходи», «Нет нацизму!».

В итоге сторонники Саакашвили применили перцовый спрей. По данным телеканала, пострадал 1 человек.

В настоящее время бывший грузинский президент, лишенный гражданства Украины, проживает в ЕС. При этом он не исключает своего возвращения в Грузию.

28 января Саакашвили пригрозил сменить власть в Грузии за 72 часа.

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