В Госдуме оценили политическое будущее Саакашвили на Украине

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили окажется востребован на Украине в команде президента Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Александр Шерин.

Так он прокомментировал заявление Саакашвили о том, что экс-президент Грузии надеется вернуться на Украину после призыва Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить «новую, сильную и успешную Украину». Бывший губернатор Одессы сообщил о своем намерении в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

У Зеленского и Саакашвили есть общий недруг — экс-президент Украины Петр Порошенко, рассказал Шерин в беседе с «Известиями».

«Зеленскому сейчас будет тяжело, поэтому он должен дружить с теми, кто против Порошенко», — отметил он.

По словам депутата, Саакашвили может претендовать на должность спецпредставителя президента, возглавить министерство по делам национальностей или какую-нибудь комиссию.

При этом депутатом Верховной рады бывший грузинский лидер вряд ли станет, потому что тогда Зеленскому будет сложнее его контролировать.

«Саакашвили он будет направлять в различные политические точки кипения. Надо будет облить грязью на телевидении кого-нибудь, туда выйдет Саакашвили. Понадобится поругать Порошенко, туда выйдет Саакашвили», — сказал депутат.

В 2013 году Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства и выслан за границу. Ему запретили въезд на Украину до 2021 года.