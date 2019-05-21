Суд в Грузии оставил в силе обвинительный приговор Саакашвили

Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратуры, передает ТАСС.

Саакашвили признали виновным по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса страны о злоупотреблении служебными полномочиями и приговорили его к трем годам тюрьмы. Решение было вынесено 18 июля 2018 года Тбилисским апелляционным судом.

Это не единственное дело, возбужденное в Грузии против экс-президента. В июне того же года Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

В феврале 2019 года Саакашвили заявил, что пока не хочет возвращаться в Грузию. По его словам, он не может «смотреть на уничтожение» своей страны.

В 2013 году Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну. Позже политик стал гражданином Украины, заняв пост губернатора Одесской области. Позднее из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства и выслан за границу. Ему запретили въезд на Украину до 2021 года.