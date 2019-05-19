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Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии «атаковать» власти

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал членов созданной им оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и ее сторонников идти в наступление на выборах, которые 19 мая проходят в Грузии. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

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«Мы должны атаковать, атаковать и только атаковать. Каждый раз нас лишают выборов, фальсифицируют их», — сказал Саакашвили, добавив, что нынешние власти уже терпят поражение.

Ранее лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе показал журналистам аудиозапись, которую, по его словам, предоставил один из членов предвыборного штаба ЕНД. Талаквадхе заявил, что запись сделана тайно на одном из заседаний партии. Члены партии Ниниа Цискаришвили и Саломе Челидзе якобы заявили, что вне зависимости от победы или поражения на выборах они должны «вскипятить» ситуацию в стране и впоследствии «вывести десятки человек» на улицы Тбилиси.

В Грузии 19 мая проходят внеочередные выборы мэров Зугдиди, Марнеули, Хуло, Чиатуры и Зестафони, а также промежуточные выборы депутата парламента от одномандатного округа тбилисского района Мтацминда.

Ранее, 18 мая, Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от переговоров с Россией, назвав Москву «недоговороспособной».

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