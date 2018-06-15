Страсти по мечте
В среду, 13 июня, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил о том, что покидает свой пост. Это означает, что в самое ближайшее время правительство также уйдет в отставку, а страну ожидают серьезные перемены. О причинах и последствиях кризиса в высших эшелонах власти Грузии — в материале портала iz.ru.
Слово и дело
Изменения в Грузии назревали давно. Дело вовсе не в том, что у здания парламента Грузии за последние пару месяцев несколько раз прошли шумные, хотя и не слишком многочисленные акции протеста, в основном организованные и поддержанные оппонентами нынешнего правительства страны из некогда «Единого национального движения».
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили выступает на большой пресс-конференции в Тбилиси, 2013 год
Ситуация в Грузии давно находится в состоянии, которое можно охарактеризовать как застой, подобный тому, что сложился в бывшем СССР к концу правления Леонида Брежнева. Ситуация, когда члены правительства в любых публичных выступлениях не забывали выразить благодарность и признание учредившему их партию лидеру. Ранее неформальному, а в последний период уже официально занявшему пост председателя «Грузинской мечты».
Сам Бидзина Иванишвили, казалось бы, мирно занимался собственными делами: его компании вели активное строительство по всей Грузии, финансировали ремонт театров (одним из таких бенефициариев стал Тбилисский армянский драматический театр), перевозили вековые деревья редких пород в парк на побережье Черного моря... И для этой самой доставки порой перекрывалось движение, снимались линии электропередач и отключалось энергоснабжение находящихся на пути следования населенных пунктов.
Между тем общая социально-экономическая ситуация в стране ухудшалась, хотя до своего прихода к власти «Грузинская мечта» и ее учредитель Иванишвили обещали, что на четвертый год их правления всё население Грузии ощутит улучшение своего благосостояния. Вместо этого люди получили новые налоги и платежи, растущие цены на предметы первой необходимости, падение курса национальной валюты.
Точку на экономической политике правительства поставили последние исследования Детского фонда ООН (UNISEF), которые констатировали, что за последние годы уровень нищеты в Грузии возрос на 150%. Соответственно, недовольство правящей силой в стране росло и продолжает расти. Партия рапортует о высоких темпах экономического роста, перевыполнении плана бюджетных показателей, а население не ощущает никакой пользы от всего этого. Даже пенсионерам не повысили ежемесячное пособие, несмотря на то, что покупательная способность национальной валюты за последние три года резко упала.
Подводные камни
В партии, учрежденной Иванишвили, тем временем зрели разногласия. Впервые они вышли в публичное пространство, когда в парламенте при утверждении кандидатуры Нинии Какабадзе на вакантное место в попечительском совете Общественного телевидения против решения большинства выступил один из депутатов от «Грузинской мечты» Гедеван Попхадзе. Дальше — больше: ряд парламентариев из «старой команды» выразил открытый протест против засилья «новых лидеров» — председателя парламента Ираклия Кобахидзе, лидера большинства Арчила Талаквадзе и председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе. Депутаты старой закалки обвиняли молодых лидеров в пренебрежении мнением большинства, принятии единоличных решений и агрессивной политике.
Ираклий Кобахидзе
Конфликт в парламенте удалось на время замять после состоявшегося с участием уже бывшего премьера Георгия Квирикашвили расширенного заседания политсовета партии. А через некоторое время Квирикашвили, который тогда еще был председателем партии, сообщил, что лично попросил Бидзину Иванишвили вернуться в политику и заручился его согласием.
Спустя еще некоторое время «Грузинская мечта» провела съезд, на котором председателем партии избрала ее учредителя. После этого аналитики и оппозиция предположили, что Иванишвили намеревается «выйти из-за кулис» и вернуться к реальному управлению страной. С разной степенью вероятности они предсказывали, что олигарх может либо занять пост премьера, либо баллотироваться в президенты.
Нет произволу
Обстановка в Грузии тем временем накалялась. События, которые происходили в последний период, у многих вызвала ощущение острой несправедливости. Проводились спецоперации, в результате которых, как сообщала служба госбезопасности, были ликвидированы связанные с террористами лица. В результате одной из таких операций в Панкисском ущелье был убит Темирлан Мачаликашвили. Его также обвиняли в пособничестве террористической группировке Ахмеда Чатаева, ликвидированного в ходе спецоперации на улице Габриэля Салоса в Тбилиси. Позднее выяснилось, что спецназовцы расстреляли спящего юношу прямо в его постели. Об этом рассказали отец убитого и его односельчане. В Панкисском ущелье стал назревать протест против агрессивных действий спецслужб. Но широких масштабов он пока не принял.
Митингующие призывают правительство уйти в отставку в связи с фальсификацией результатов расследования убийства подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе
Следующим событием, выбившим размеренную жизнь Грузии из колеи, стало убийство школьников на улице Хорава в Тбилиси. Случилось это 1 декабря 2017 года. С убитыми жестоко расправились их же сверстники. Расследование, которое в течение полугода проводили правоохранительные органы, результатов не дало. Отец одного из убитых подростков, Заза Саралидзе, открыто выступил против несправедливости властей и потребовал наказания истинных убийц его сына. Он же обвинил сотрудников прокуратуры в фальсификации материалов и показаний и укрывательстве преступников.
В Тбилиси начались акции протеста, может, не такие многочисленные, как те, что проводились против Михаила Саакашвили и его правительства в период 2007–2010 годов, но не менее острые и с не менее резкими и настоятельными требованиями. Начиная от отставки главного прокурора и кончая разрушением всей «системы» и сменой власти.
Разница состояла лишь в том, как реагировало на эти акции нынешнее правительство. Саакашвили, не колеблясь, отдавал приказы о разгоне уличных акций с применением всех возможных спецсредств — от водометов и слезоточивого газа до дубинок, в результате чего гибли люди. Нынешняя власть, наоборот, мобилизовывала силы полиции для охраны митингующих и защиты их от более агрессивных участников так называемых контракций.
Если акции, которые инициировал Заза Саралидзе, были направлены против нынешнего правительства и их активно поддерживали оппозиционное властям «Единое национальное движение», отколовшиеся от него партии и политические силы, всегда считавшиеся его сателлитами, то в контракциях участвовали в основном ярые сторонники «Грузинской мечты». Тем не менее полиция разгоняла именно контракции и арестовывала их агрессивно настроенных активистов.
Мягкая сила
Реакция нынешней власти также отличалась от реакции Саакашвили. Требования митингующих выполнялись. В первый же день устроенной по призыву Зазы Саралидзе акции протеста в Тбилиси ушел в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе. Акции на время прекратились. Правительству был дан срок до 10 июня для выполнения остальных требований отца погибшего школьника. В число этих требований входило привлечение к ответственности реальных убийц его сына и тех сотрудников правоохранительных органов, которые укрывали преступников. Так как по истечении этого срока Заза Саралидзе счел, что его требования не выполнены, он вновь созвал акции протеста и выдвинул новые требования — отставки министров юстиции и внутренних дел, которые, по его мнению, и стояли во главе всей существующей несправедливой системы правосудия.
Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили дает интервью после съезда партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», на котором он сделал заявление о своем уходе из политики и оставил пост почетного председателя движения
Протест продолжался недолго, меньше суток, палатки, которые митингующие поставили на проезжей части проспекта Руставели, чтобы закрыть движение транспорта, убрали уже на следующий день. Заза Саралидзе провел ряд встреч в различных структурах власти, после чего заявил, что дает правительству новый, недельный, срок на выполнение своих требований.
Акции протеста в Тбилиси прекратились, но в правящей команде, видимо, серьезно встревожились сложившейся ситуацией и провели расширенное заседание, в котором участвовал сам Бидзина Иванишвили. До начала встречи в офисе «Грузинской мечты» представители партии недвусмысленно намекали, что в правительстве ожидаются перемены. Но после окончания заседания были сделаны прямо противоположные заявления, и депутаты заверили журналистов, что этот вопрос они вообще не обсуждали.
А на следующий день после таких категорических отрицаний премьер-министр заявил об отставке. Вскоре в соцсети просочилась информация с того закрытого для СМИ заседания. Оказывается, Бидзина Иванишвили тогда серьезно «пожурил» премьера Квирикашвили и указал ему на допущенные ошибки. Оппозиция же со ссылкой на свои источники утверждала, что председатель правящей партии в прямом смысле «унизил» уже бывшего премьера, тем самым вынудив его подать в отставку.
На пороге нового дня
Возможно, учредитель «Грузинской мечты», который однажды уже сумел сменить власть в Грузии и отправить в отставку казавшееся незыблемым и непобедимым правительство Саакашвили, решил и на этот раз испробовать свои силы и попытаться решить возникшие в стране проблемы. Если, конечно, он лично никакого отношения к ним не имеет. Если уже бывшее (ныне лишь исполняющее обязанности) правительство Квирикашвили действительно самостоятельно принимало все решения и действовало на свой страх и риск. В этом многие в Грузии сомневаются, и, видимо, небезосновательно.
Первое заседание парламента Грузии девятого созыва
Ряд грузинских экспертов и политиков предполагает, что таким путем Бидзина Иванишвили намерен вновь вернуться к власти, возможно, в ранге премьера, чтобы не только реально, но и формально управлять страной. Более того, ему настоятельно советуют сделать это, в том числе и бывшие соратники. Такого мнения придерживается бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили, который неоднократно за последний период выступал с этой инициативой.
Но делаются и другие предположения. В частности, о вероятной смене власти и ее передаче оппозиции. Причем звучат они даже от представителей ныне правящей партии, которые открыто говорят о необходимости и целесообразности досрочных парламентских выборов.
Какой путь для решения накопившихся в стране острейших проблем выберет «Грузинская мечта», станет ясно в ближайшие дни. В течение семи дней после отставки правительства (а с уходом премьера в отставку отправился весь кабинет министров) президент должен представить парламенту того кандидата на пост премьера, которого ему назовет «Грузинская мечта», обладающая в парламенте подавляющим большинством.
Перемены, в которых так нуждалась страна, начались. Всё зависит от того, в каком направлении они пойдут и какие результаты принесут населению.