Страсти по мечте

В среду, 13 июня, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил о том, что покидает свой пост. Это означает, что в самое ближайшее время правительство также уйдет в отставку, а страну ожидают серьезные перемены. О причинах и последствиях кризиса в высших эшелонах власти Грузии — в материале портала iz.ru.

Слово и дело

Изменения в Грузии назревали давно. Дело вовсе не в том, что у здания парламента Грузии за последние пару месяцев несколько раз прошли шумные, хотя и не слишком многочисленные акции протеста, в основном организованные и поддержанные оппонентами нынешнего правительства страны из некогда «Единого национального движения».

м1 Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили выступает на большой пресс-конференции в Тбилиси, 2013 год Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Ситуация в Грузии давно находится в состоянии, которое можно охарактеризовать как застой, подобный тому, что сложился в бывшем СССР к концу правления Леонида Брежнева. Ситуация, когда члены правительства в любых публичных выступлениях не забывали выразить благодарность и признание учредившему их партию лидеру. Ранее неформальному, а в последний период уже официально занявшему пост председателя «Грузинской мечты».

Сам Бидзина Иванишвили, казалось бы, мирно занимался собственными делами: его компании вели активное строительство по всей Грузии, финансировали ремонт театров (одним из таких бенефициариев стал Тбилисский армянский драматический театр), перевозили вековые деревья редких пород в парк на побережье Черного моря... И для этой самой доставки порой перекрывалось движение, снимались линии электропередач и отключалось энергоснабжение находящихся на пути следования населенных пунктов.

Между тем общая социально-экономическая ситуация в стране ухудшалась, хотя до своего прихода к власти «Грузинская мечта» и ее учредитель Иванишвили обещали, что на четвертый год их правления всё население Грузии ощутит улучшение своего благосостояния. Вместо этого люди получили новые налоги и платежи, растущие цены на предметы первой необходимости, падение курса национальной валюты.

Точку на экономической политике правительства поставили последние исследования Детского фонда ООН (UNISEF), которые констатировали, что за последние годы уровень нищеты в Грузии возрос на 150%. Соответственно, недовольство правящей силой в стране росло и продолжает расти. Партия рапортует о высоких темпах экономического роста, перевыполнении плана бюджетных показателей, а население не ощущает никакой пользы от всего этого. Даже пенсионерам не повысили ежемесячное пособие, несмотря на то, что покупательная способность национальной валюты за последние три года резко упала.

Подводные камни

В партии, учрежденной Иванишвили, тем временем зрели разногласия. Впервые они вышли в публичное пространство, когда в парламенте при утверждении кандидатуры Нинии Какабадзе на вакантное место в попечительском совете Общественного телевидения против решения большинства выступил один из депутатов от «Грузинской мечты» Гедеван Попхадзе. Дальше — больше: ряд парламентариев из «старой команды» выразил открытый протест против засилья «новых лидеров» — председателя парламента Ираклия Кобахидзе, лидера большинства Арчила Талаквадзе и председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе. Депутаты старой закалки обвиняли молодых лидеров в пренебрежении мнением большинства, принятии единоличных решений и агрессивной политике.

м2 Ираклий Кобахидзе Фото: Парламент Грузии/parliament.ge

Конфликт в парламенте удалось на время замять после состоявшегося с участием уже бывшего премьера Георгия Квирикашвили расширенного заседания политсовета партии. А через некоторое время Квирикашвили, который тогда еще был председателем партии, сообщил, что лично попросил Бидзину Иванишвили вернуться в политику и заручился его согласием.

Спустя еще некоторое время «Грузинская мечта» провела съезд, на котором председателем партии избрала ее учредителя. После этого аналитики и оппозиция предположили, что Иванишвили намеревается «выйти из-за кулис» и вернуться к реальному управлению страной. С разной степенью вероятности они предсказывали, что олигарх может либо занять пост премьера, либо баллотироваться в президенты.

Нет произволу

Обстановка в Грузии тем временем накалялась. События, которые происходили в последний период, у многих вызвала ощущение острой несправедливости. Проводились спецоперации, в результате которых, как сообщала служба госбезопасности, были ликвидированы связанные с террористами лица. В результате одной из таких операций в Панкисском ущелье был убит Темирлан Мачаликашвили. Его также обвиняли в пособничестве террористической группировке Ахмеда Чатаева, ликвидированного в ходе спецоперации на улице Габриэля Салоса в Тбилиси. Позднее выяснилось, что спецназовцы расстреляли спящего юношу прямо в его постели. Об этом рассказали отец убитого и его односельчане. В Панкисском ущелье стал назревать протест против агрессивных действий спецслужб. Но широких масштабов он пока не принял.

м4 Митингующие призывают правительство уйти в отставку в связи с фальсификацией результатов расследования убийства подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе Фото: РИА Новости/Леван Авлабрели

Следующим событием, выбившим размеренную жизнь Грузии из колеи, стало убийство школьников на улице Хорава в Тбилиси. Случилось это 1 декабря 2017 года. С убитыми жестоко расправились их же сверстники. Расследование, которое в течение полугода проводили правоохранительные органы, результатов не дало. Отец одного из убитых подростков, Заза Саралидзе, открыто выступил против несправедливости властей и потребовал наказания истинных убийц его сына. Он же обвинил сотрудников прокуратуры в фальсификации материалов и показаний и укрывательстве преступников.

В Тбилиси начались акции протеста, может, не такие многочисленные, как те, что проводились против Михаила Саакашвили и его правительства в период 2007–2010 годов, но не менее острые и с не менее резкими и настоятельными требованиями. Начиная от отставки главного прокурора и кончая разрушением всей «системы» и сменой власти.

Разница состояла лишь в том, как реагировало на эти акции нынешнее правительство. Саакашвили, не колеблясь, отдавал приказы о разгоне уличных акций с применением всех возможных спецсредств — от водометов и слезоточивого газа до дубинок, в результате чего гибли люди. Нынешняя власть, наоборот, мобилизовывала силы полиции для охраны митингующих и защиты их от более агрессивных участников так называемых контракций.

Если акции, которые инициировал Заза Саралидзе, были направлены против нынешнего правительства и их активно поддерживали оппозиционное властям «Единое национальное движение», отколовшиеся от него партии и политические силы, всегда считавшиеся его сателлитами, то в контракциях участвовали в основном ярые сторонники «Грузинской мечты». Тем не менее полиция разгоняла именно контракции и арестовывала их агрессивно настроенных активистов.

Мягкая сила

Реакция нынешней власти также отличалась от реакции Саакашвили. Требования митингующих выполнялись. В первый же день устроенной по призыву Зазы Саралидзе акции протеста в Тбилиси ушел в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе. Акции на время прекратились. Правительству был дан срок до 10 июня для выполнения остальных требований отца погибшего школьника. В число этих требований входило привлечение к ответственности реальных убийц его сына и тех сотрудников правоохранительных органов, которые укрывали преступников. Так как по истечении этого срока Заза Саралидзе счел, что его требования не выполнены, он вновь созвал акции протеста и выдвинул новые требования — отставки министров юстиции и внутренних дел, которые, по его мнению, и стояли во главе всей существующей несправедливой системы правосудия.

м5 Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили дает интервью после съезда партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», на котором он сделал заявление о своем уходе из политики и оставил пост почетного председателя движения Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Протест продолжался недолго, меньше суток, палатки, которые митингующие поставили на проезжей части проспекта Руставели, чтобы закрыть движение транспорта, убрали уже на следующий день. Заза Саралидзе провел ряд встреч в различных структурах власти, после чего заявил, что дает правительству новый, недельный, срок на выполнение своих требований.

Акции протеста в Тбилиси прекратились, но в правящей команде, видимо, серьезно встревожились сложившейся ситуацией и провели расширенное заседание, в котором участвовал сам Бидзина Иванишвили. До начала встречи в офисе «Грузинской мечты» представители партии недвусмысленно намекали, что в правительстве ожидаются перемены. Но после окончания заседания были сделаны прямо противоположные заявления, и депутаты заверили журналистов, что этот вопрос они вообще не обсуждали.

А на следующий день после таких категорических отрицаний премьер-министр заявил об отставке. Вскоре в соцсети просочилась информация с того закрытого для СМИ заседания. Оказывается, Бидзина Иванишвили тогда серьезно «пожурил» премьера Квирикашвили и указал ему на допущенные ошибки. Оппозиция же со ссылкой на свои источники утверждала, что председатель правящей партии в прямом смысле «унизил» уже бывшего премьера, тем самым вынудив его подать в отставку.

На пороге нового дня

Возможно, учредитель «Грузинской мечты», который однажды уже сумел сменить власть в Грузии и отправить в отставку казавшееся незыблемым и непобедимым правительство Саакашвили, решил и на этот раз испробовать свои силы и попытаться решить возникшие в стране проблемы. Если, конечно, он лично никакого отношения к ним не имеет. Если уже бывшее (ныне лишь исполняющее обязанности) правительство Квирикашвили действительно самостоятельно принимало все решения и действовало на свой страх и риск. В этом многие в Грузии сомневаются, и, видимо, небезосновательно.

м3 Первое заседание парламента Грузии девятого созыва Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Ряд грузинских экспертов и политиков предполагает, что таким путем Бидзина Иванишвили намерен вновь вернуться к власти, возможно, в ранге премьера, чтобы не только реально, но и формально управлять страной. Более того, ему настоятельно советуют сделать это, в том числе и бывшие соратники. Такого мнения придерживается бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили, который неоднократно за последний период выступал с этой инициативой.

Но делаются и другие предположения. В частности, о вероятной смене власти и ее передаче оппозиции. Причем звучат они даже от представителей ныне правящей партии, которые открыто говорят о необходимости и целесообразности досрочных парламентских выборов.

Какой путь для решения накопившихся в стране острейших проблем выберет «Грузинская мечта», станет ясно в ближайшие дни. В течение семи дней после отставки правительства (а с уходом премьера в отставку отправился весь кабинет министров) президент должен представить парламенту того кандидата на пост премьера, которого ему назовет «Грузинская мечта», обладающая в парламенте подавляющим большинством.

Перемены, в которых так нуждалась страна, начались. Всё зависит от того, в каком направлении они пойдут и какие результаты принесут населению.