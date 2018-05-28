Выездное обвинение

Финальные слушания по делу «Грузия против России (II)», которые прошли в Европейском суде по правам человека 23 мая, скорее всего, закончатся очередным решением, которое будет вынесено в Страсбурге не в пользу российского государства. Такое предположение можно сделать исходя из сложившейся на мировой арене общей внешнеполитической обстановки и отношения Запада к обеим сторонам этого дела. Подробности — в материале портала iz.ru.

Право против правды

Иск, который грузинская сторона подала в ЕСПЧ 11 августа 2008 года, еще до подписания соглашения о прекращении огня, касается военных действий в Южной Осетии и Абхазии. Согласно официальной информации грузинского минюста, Грузия обвиняет Россию в нарушении восьми статей Европейской конвенции по правам человека: право на жизнь (ст. 2), запрещение пыток (ст. 3), право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5), право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8), право на эффективное средство правовой защиты (ст. 13), защита собственности (ст. 1 первого дополнительного протокола), право на образование (ст. 2 первого дополнительного протокола) и свобода передвижения (ст. 2 четвертого дополнительного протокола).

Во всех нарушениях, которые были совершены в Абхазии и Южной Осетии в период августовской войны и после нее, Грузия обвиняет Россию, так как считает, что обе территории находятся «под контролем и юрисдикцией России». В подтверждение министерство юстиции Грузии приводит следующие доказательства: «подготовка Россией военного персонала для де-факто режимов, назначение высокопоставленных должностных лиц, оказание финансовой и экономической помощи, паспортизация и введение безвизового сообщения, распространение российского законодательства на оккупированные территории, признание независимости Абхазии и Южной Осетии» и т.д.

цхинвал Баррикады на дороге в Цхинвали, Южная Осетия, 2008 год Фото: Global Look Press/Vladimir Valishvili

В Тбилиси считают свои позиции в этом деле достаточно прочными и заявляют, что представили Европейскому суду до 700 различных доказательств совершенных Россией нарушений в виде фото- и видеоматериалов, данных радаров, заключений экспертов, записей камер наблюдения, данных сейсмической станции о взрывах, показаний свидетелей, телефонных разговоров, материалов СМИ, отчетов международных организаций и других материалов. Среди них министерство юстиции Грузии особенно выделяет свою «золотую улику» — фотографии осколков снаряда от ракетного комплекса «Искандер», снятые у обгоревшего жилого дома в Гори в начальных числах августа 2008 года. Грузинская сторона называет эти фотоматериалы доказательством того, что в августе Россия «целенаправленно обстреливала именно жилые кварталы, а не военные объекты» и ее «агрессивные действия были направлены против мирного населения».

И хотя представитель России в ЕСПЧ однозначно расценил эту улику как монтаж и фальсификацию, грузинская сторона уверена, что суд сделает основной акцент именно на ней. Позицию грузинской стороны подкрепляют и показания голландского журналиста Иеронима Аккермана, снявшего документальный фильм о событиях августа 2008 года. Он заявляет, что 12 августа 2008 года находился в Гори и его оператор погиб в результате взрыва выпущенной российскими военными ракеты «Искандер».

Подводя итоги последнего устного слушания, заместитель министра юстиции Грузии Гоча Лордкипанидзе отметил, что «у российской стороны никаких твердых аргументов в свою пользу не было», и выразил уверенность, что решение, которое ЕСПЧ вынесет по данному делу, станет прецедентом и основанием для решения в будущем аналогичных территориальных конфликтов в других странах Европы, в частности в Молдавии и на Украине.

Большая палата ЕСПЧ, выслушав мнения сторон на заседании 23 мая, удалилась для принятия решения. Как говорится в официальном сообщении на сайте суда, письменное решение по делу «Грузия против России (II)» будет опубликовано позднее.

Эффект маятника

В связи с этим интересно, как менялось отношение нынешнего правительства Грузии к событиям августа 2008 года и оценке виновности в них тогдашнего грузинского руководства. Первые такие сомнения в оправданности действий правительства Саакашвили были высказаны лидерами ныне правящей «Грузинской мечты» еще в бытность в оппозиции, а затем неоднократно повторялись в первые месяцы после прихода к власти учрежденной олигархом Бидзиной Иванишвили коалиции.

Еще в статусе кандидата в премьер-министры, после победы на парламентских выборах 2012 года, Бидзина Иванишвили, выступая на встрече с оппозиционными фракциями парламента (укомплектованными членами «Единого национального движения»), заявил, что война 2008 года была «большой провокацией», спланированной президентом Михаилом Саакашвили и его соратниками.

Бидзина Лидер оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили во время пресс-конференции в штабе коалиции Фото: ТАСС/Сергей Карпов

«Эту большую провокацию спланировал ваш главнокомандующий (президент Саакашвили одновременно являлся и главнокомандующим ВС Грузии) и вы. Об этом говорится и в заключении комиссии Тальявини, и это признают все», — подчеркнул тогдашний кандидат в премьер-министры. В своих последующих публичных выступлениях он также не раз заявлял, что если бы не авантюра Саакашвили, у Грузии не было бы и «оккупированных территорий» — Абхазии и Южной Осетии.

Аналогичные оценки событиям августа 2008 года давали и другие представители «Грузинской мечты». Сегодня акценты расставляются иначе, тональность заявлений поменялась и основной упор делается на том, что Россия является «оккупантом и агрессором», нарушителем Европейской конвенции и «должна понести за свои агрессивные действия заслуженное наказание».

Своя колея

Оценки и отношение к России поменялись очень скоро после того, как «Грузинская мечта» взяла в свои руки все бразды правления. А стремление наладить конструктивные отношения с Россией ограничилось лишь форматом встреч Абашидзе–Карасин, где рассматриваются и частично решаются торгово-экономические и гуманитарно-общественные вопросы.

О восстановлении с Россией дипломатических отношений нынешнее правительство Грузии, как и его предшественники, речи не ведет, а тональность его внешнеполитических заявлений практически ничем не отличается от аналогичных заявлений, звучавших в период правления Саакашвили и его команды. С большой долей вероятности можно предположить, что всё это — результат давления не только со стороны внутренней основной оппозиции (представителей некогда единого, а ныне распавшегося на несколько отдельных партий «Национального движения»), но и западных партнеров.

Сегодня официальный Тбилиси уверен в своей победе в деле против России, и эта уверенность имеет под собой «прочные основания». Тем более что в 2014 году Грузия уже выиграла первое дело против российского государства, которое касалось массовой высылки из России граждан Грузии осенью 2006 года. Произошло это после того, как Грузия задержала и обвинила в шпионаже, а затем выслала из страны российских военнослужащих.

В первом иске, который Грузия подала против России в марте 2007 года, утверждалось, что Россия нарушила целый ряд положений Европейской конвенции по правам человека и проводит дискриминационную политику в отношении граждан Грузии. Хотя российская сторона пыталась доказать, что в возбужденном по иску Грузии деле конкретных фактов и доказательств не было, а были лишь «сообщения и оценки грузинских неправительственных организаций», ЕСПЧ аргументы и доказательства России тогда не учел и 3 июля 2014 года вынес вердикт, признав Россию виновной в нарушении ст. 3 (запрещение пыток) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека и ст. 4 четвертого протокола (запрещение коллективной высылки иностранцев) этой же конвенции.

Учитывая такой «опыт» рассмотрения в ЕСПЧ дел против России, а также нынешнее положение России и отношение к ней Запада, можно предположить, что ожидания грузинской стороны и ее уверенность в победе не лишены оснований и ее иск к России в основном будет удовлетворен.