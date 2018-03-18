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Проживающим в Грузии россиянам предложили голосовать в других странах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Граждане России, проживающие в Грузии, 18 марта не смогли проголосовать на территории страны. Им предложили реализовать свое избирательное право в других государствах, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

Во время заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Москалькова отметила, что обращения граждан РФ на территории Грузии вызвали беспокойство.

«К сожалению, они тоже (как и на Украине. — Ред.) не смогли проголосовать, потому что там не было создано необходимых условий. И гражданам России, проживающим на территории Грузии, было предложено голосовать в других государствах», — прокомментировала ситуацию омбудсмен.

Выборы президента Российской Федерации прошли 18 марта. По России явка по состоянию на 19:00 мск превысила 59,5%. Центризбирком обнародовал предварительные результаты голосования по данным обработки 25% протоколов

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