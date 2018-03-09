Премьер Грузии призвал РФ к совместным шагам по урегулированию отношений

Грузия и Россия должны предпринять совместные шаги по урегулированию двусторонних отношений. Об этом заявил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили.

По его словам, в отношениях Грузии и России «налицо сложная реальность». Несмотря на восстановленные двусторонние торгово-экономические отношения, «трагическая цепь событий продолжается и по сей день, а это подрывает перспективы урегулирования грузино-российских отношений».

«Обращаюсь к высшему руководству России с тем, чтобы с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями сделать совместные шаги по преодолению существующей сложной ситуации», - сказано в документе, обнародованном пресс-службой грузинского правительства.

Также в сообщении Квирикашвили упоминает признание Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии, после чего дипотношения между Грузией и Россией были разорваны. В заявлении премьер-министр призывает «сделать разумные, хотя бы незначительные шаги для вывода отношений из заколдованного круга».

«Мы так же готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами, и был бы положительным с этой точки зрения реальный конструктивный подход со стороны России», - добавляется в тексте.