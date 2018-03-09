Прямой эфир

Премьер Грузии призвал РФ к совместным шагам по урегулированию отношений

0
Фото: TASS/ZUMA/Markus Heine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузия и Россия должны предпринять совместные шаги по урегулированию двусторонних отношений. Об этом заявил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили.

По его словам, в отношениях Грузии и России «налицо сложная реальность». Несмотря на восстановленные двусторонние торгово-экономические отношения, «трагическая цепь событий продолжается и по сей день, а это подрывает перспективы урегулирования грузино-российских отношений».

«Обращаюсь к высшему руководству России с тем, чтобы с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями сделать совместные шаги по преодолению существующей сложной ситуации», - сказано в документе, обнародованном пресс-службой грузинского правительства.

Также в сообщении Квирикашвили упоминает признание Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии, после чего дипотношения между Грузией и Россией были разорваны. В заявлении премьер-министр призывает «сделать разумные, хотя бы незначительные шаги для вывода отношений из заколдованного круга».

«Мы так же готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами, и был бы положительным с этой точки зрения реальный конструктивный подход со стороны России», - добавляется в тексте.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде одобрили вхождение военных Южной Осетии в российскую армию
Россия рассматривает введение безвизового режима с Грузией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017