В Совфеде одобрили вхождение военных Южной Осетии в российскую армию

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал вхождение военных отдельных подразделений вооруженных сил (ВС) Южной Осетии в состав российской армии.

Межгосударственное соглашение рекомендовано к ратификации. Его рассмотрение в верхней палате парламента России запланировано на среду, 31 января.

Документ предполагает прием граждан Южной Осетии на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в республике как на добровольной основе, так и по контракту.

Для того чтобы перейти на службу в армию РФ, южноосетинским военным необходимо уволиться со службы в ВС республики, сообщает «Федеральное агентство новостей».