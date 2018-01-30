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В Совфеде одобрили вхождение военных Южной Осетии в российскую армию

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Фото: РИА Новости/Наталья Айриян
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Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал вхождение военных отдельных подразделений вооруженных сил (ВС) Южной Осетии в состав российской армии.

Межгосударственное соглашение рекомендовано к ратификации. Его рассмотрение в верхней палате парламента России запланировано на среду, 31 января.

Документ предполагает прием граждан Южной Осетии на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в республике как на добровольной основе, так и по контракту.

Для того чтобы перейти на службу в армию РФ, южноосетинским военным необходимо уволиться со службы в ВС республики, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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