Зеленский прояснил свои планы по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией. По его словам, новой власти важно слышать мнение каждого человека.

«Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал он на встрече с активистами в четверг, 23 мая.

Глава государства подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями.

«Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом», — цитирует Зеленского «РИА Новости».

Ранее в этот же день Зеленский исключил возможность вступления в диалог с Россией. Такое заявление он сделал перед своим выступлением на форуме IFORUM 2019 в Киеве. Он также признал, что Россия опережает Украину по всем показателям, но при этом назвал Москву «агрессором».

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Сначала он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и позвал эмигрировавших украинцев обратно на родину.

На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, и начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву.

В России заявляют, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права, и отрицают участие в конфликте в Донбассе.