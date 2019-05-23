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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения. До завершения сбора подписей остается 88 дней.

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По данным на 15:44 мск документ подписали 26,9 тыс. человек при необходимых 25 тыс.

Петиция опубликована 22 мая. Ее автор Максим Безрук утверждает, что Зеленский на самом деле не располагал поддержкой 73% избирателей, а просто консолидировал протест населения. Он считает, что Зеленский, «пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, начал приписывать народной воле собственные прихоти».

На 10:25 мск петиция была подписана более 6 тыс. раз.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность. Сразу же после инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий.

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