Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения. До завершения сбора подписей остается 88 дней.

По данным на 15:44 мск документ подписали 26,9 тыс. человек при необходимых 25 тыс.

Петиция опубликована 22 мая. Ее автор Максим Безрук утверждает, что Зеленский на самом деле не располагал поддержкой 73% избирателей, а просто консолидировал протест населения. Он считает, что Зеленский, «пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, начал приписывать народной воле собственные прихоти».

На 10:25 мск петиция была подписана более 6 тыс. раз.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность. Сразу же после инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий.