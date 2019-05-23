Указ Зеленского о перевыборах рады обжалуют в Верховном суде

В Верховный суд Украины поступила жалоба на указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске парламента и внеочередных выборах в Верховную раду. Заявителем выступила общественная организация «Спильна справа», сообщается в четверг, 23 мая, на странице в Facebook главы организации Александра Данилюка.

«Выборы в парламент должны проходить по открытым спискам», — говорится в документе.

Ранее в четверг вступил в силу указ Зеленского о роспуске Верховной рады 21 июля. Отмечается, что украинскому кабмину поручено обеспечить финансирование предстоящих выборов в парламент.

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий.

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил своего преемника в нарушении конституции, пишет «Газета.ру». По его мнению, тот факт, что команда Зеленского начала деятельность с нарушения закона, «точно не может не вызывать беспокойство». Он подчеркнул, что парламент можно распускать не тогда, когда пожелает президент, а тогда, когда для этого есть основания.