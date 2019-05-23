Голосуй, пока горячо: от досрочных выборов выигрывает «Слуга народа»

Досрочные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля, сыграют на руку партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука на данный момент идет в рейтинге второй, однако ее популярность может вырасти, если президент Украины продолжит антироссийский курс предшественника . Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В Верховной раде «Известиям» пояснили, что изменение расклада сил в парламенте в любом случае позволит пересмотреть многочисленные одиозные инициативы и законы прежних властей.

Курс на июль

Владимир Зеленский начал готовить Верховную раду к обновлению в первые же минуты на посту президента. Украинский лидер не стал ждать запланированных на 27 октября выборов и объявил, что 21 июля пройдет досрочное голосование. По мнению экспертов, новому гаранту необходимо как можно скорее получить в свое распоряжение управляемый парламент, который позволил бы ему реализовывать инициативы на практике. Кроме того, Владимиру Зеленскому важно минимизировать присутствие на политической арене представителей прежнего руководства страны.

— Зеленскому необходимо полностью перезагрузить власть. Но в то же время важно, чтобы его слова не расходились с делом. Политическая вертикаль у нас в стране находится в руках президента, поэтому после выборов возможен серьезный пересмотр законодательства. Если глава государства скажет изменить тот или иной закон, то парламент, скорее всего, к нему прислушается. Тот же закон о языке, думаю, будет пересмотрен . Ведь то, что Зеленский периодически переходит на русский язык, — знак понимания той проблемы, с которой началось разделение и конфликт на востоке нашей страны, — сказал «Известиями» депутат Верховный рады, лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

Украина_выборы Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве Фото: Pavel Zmey/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

На волне популярности Владимир Зеленский способен завести в парламент крупную группу депутатов от партии «Слуга народа» , уверен директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Однако, хватит ли президенту голосов для формирования большинства — большой вопрос. Эксперт отметил, что на данный момент в раду могут пройти до 10 партий.

— Получается достаточно пестрая и многочисленная группа. Это на самом деле создает большой риск для Зеленского. До конца будет не ясно, смогут ли они в такой ситуации сформировать устойчивое большинство , — сказал политолог.

Он также напомнил, что в Конституционный суд (КС) Украины было подано заявление с требованием проверить указ о роспуске рады на соответствие законодательству. По мнению политолога, КС вполне может принять решение и не в пользу президента.

Борьба за восток

Согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», за «Слугу народа» намерены проголосовать 43,8%. На втором месте расположилась «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (10,5%), а замыкает тройку Блок Петра Порошенко (8,8%) . Юлия Тимошенко, которую еще полгода назад прочили в президенты Украины, и ее «Батькивщина» — лишь четвертые с поддержкой 7,3%. Также в парламент проходит «Сила и честь» экс-кандидата в президенты Игоря Смешко (5,1%). Остальные партии пятипроцентный барьер пока не преодолевают. Мимо нового созыва могут пролететь Радикальная партия Олега Ляшко и «Оппозиционный блок».

Между тем рейтинг «Оппозиционной платформы» во многом зависит от популярности «Слуги народа», поскольку обе политические силы опираются на голоса южных и восточных регионов Украины. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал «Известиям», что досрочные выборы на самом деле не очень выгодны партии Юрия Бойко, поскольку на октябрьском голосовании они могли бы получить больший процент.

— Если Зеленский продолжит антироссийский курс, то их рейтинг будет выше. А он набрал людей, которые собираются двигаться в прежнем направлении. Чем больше будет антироссийских решений, тем больше люди из электората Зеленского будут переходить к Бойко и Медведчуку , — считает украинский политолог.

По мнению Дениса Денисова, «Оппозиционной платформе» предстоит еще много работы с избирателями, поскольку те взгляды, которые транслирует партия, поддерживает до 50% электората, а саму политическую силу — лишь 10%.

К новому по-старому

Владимир Зеленский 22 мая потребовал от действующих депутатов принять закон об изменении избирательной системы . Президент предложил снизить проходной барьер в парламент до 3%, а также отказаться от мажоритарной системы. По такому случаю спикер Верховной рады Андрей Парубий собрал внеочередное заседание, где назвал действия нового лидера страны неконституционными и другим уходящим депутатам дал вдоволь покритиковать неугодного гаранта. В итоге законопроект Владимира Зеленского провалился и выборы 21 июля пройдут по старой системе.

Изначально у инициативы было немного шансов. Партия «Слуга народа» пока не изобилует крупными политическими фигурами, а ее популярность связана исключительно с недавним успехом самого президента. Неудивительно, что в такой ситуации украинский лидер предлагает отказаться от мажоритарной составляющей выборов и голосовать только по партийным спискам.

Естественно, терпящие бедствие Блок Петра Порошенко и «Народный фронт» Арсения Яценюка, пользуясь большинством, провалили законопроект. Без мажоритарных округов представители БПП в новом созыве парламента пока могут рассчитывать разве что на небольшой оппозиционный уголок. «Народный фронт», видимо, голосовал за компанию , поскольку с рейтингом меньше 1% о шансах на переизбрание говорить не приходится. Также резко против законопроекта высказался Олег Ляшко. Он назвал Владимира Зеленского узурпатором, а внеочередные выборы —неконституционными. Правда, не объяснил, как в таком случае его партия собирается участвовать в подобном беззаконии.