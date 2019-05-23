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Зеленский поручил вытравить «всё советское» из ВСУ

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Фото: Global Look Press/Tarasov
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачи новому главнокомандующему вооруженными силами страны Руслану Хомчаку.

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«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии каждый день будет оставаться всё меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты», — написал глава государства в своем Twitter в четверг, 23 мая.

Как подчеркнул Зеленский, ВСУ должны встать на один уровень с лучшими армиями мира.

Зеленский назначил Хомчака на пост главы Генштаба двумя днями ранее. Ранее эту должность возглавлял Виктор Муженко.

Хомчак с 2016 года занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего сухопутными войсками Украины с 2016 года. Имеет звание генерал-лейтенант, участвовал в боевых действиях на востоке Украины. В ходе этого конфликта Хомчак одно время занимал должность командующего сектором Б сил антитеррористической операции.

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