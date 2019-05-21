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Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности главу генерального штаба ВС Украины Виктора Муженко. Вместо него назначен Руслан Хомчак, говорится в соответствующих указах, опубликованных на сайте главы государства во вторник, 21 мая.

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Муженко был назначен на должность начальника генштаба Украины 3 июля 2014 года. 24 августа того же года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, своим указом присвоил ему звание генерал-полковника. 14 октября 2015 года Муженко произвели в генералы армии.

Хомчак с 2016 года занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего сухопутными войсками Украины с 2016 года. Имеет звание генерал-лейтенант, участвовал в боевых действиях на востоке Украины. В ходе этого конфликта Хомчак одно время занимал должность командующего сектором «Б» сил антитеррористической операции.

После победы Зеленского на президентских выборах на Украине произошел ряд отставок. 19 мая о намерении уйти со своего поста заявил министр обороны страны Степан Полторак.

20 мая, в день инаугурации Зеленского, об уходе в отставку заявил премьер-министр Владимир Гройсман, также свой пост покинул глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители.

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