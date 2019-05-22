Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.

По предварительным данным украинских силовиков, утром военные двигались на грузовике в районе населенного пункта Новотроицкое. Они отклонились от маршрута и попали на неподконтрольную Киеву территорию, где были задержаны ее защитниками.

В сообщении подчеркивается, что ВСУ принимают «все возможные меры» для определения места пребывания и возвращения военнослужащих.

В понедельник, 20 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе инаугурации пообещал урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, первым шагом станет обмен пленными.

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами майдана и образовали Донецкую и Луганскую народные республики.

В сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. Россия неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывая Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.